Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!

        İzmir'de, iddiaya göre 47 yaşındaki Hakan Ş., boşandığı eski eşi Ayfer Karakayışlı'ya kezzapla saldırdı. Saldırı sırasında annesini kurtarmak için araya giren 13 yaşındaki kızları M. de kezzaptan nasibini aldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden anne Ayfer Karakayışlı yaşamını yitirirken, küçük kızın yaşam mücadelesi sürüyor

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!

        İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, 47 yaşındaki Hakan Ş.'den boşanan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 13 yaşındaki kızı M. ile birlikte yaşıyordu.

        EVE GİDERKEN ÖNÜNÜ KESTİ

        İddiaya göre Hakan Ş., kezzap satın aldı. Daha sonra eski eşi Ayfer Karakayışlı'nın yolunu kesen saldırgan, 13 yaşındaki kızıyla birlikte eve gitmekte olan kadına saldırdı. Hakan Ş., elindeki kezzabı eski eşinin üzerine atmaya başladı. Saldırı sonrası Ayfer Karakayışlı acılar içinde yere yığılırken, olayın tanığı olan kızı büyük panik yaşadı.

        ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN YANDI

        Annesinin saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M., babasına engel olmak için araya girdi. Ancak bu sırada kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine döküldü. Kızının müdahalesi sırasında saldırgan Hakan Ş.'nin üzerine de kezzap döküldü. Olay yerinde yaşanan dehşet saniyeler içinde üç kişiyi de yaraladı.

        ÜÇÜ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, Hakan Ş. ve kız çocuğu M. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan M.'nin tedavisinin sürdüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Saldırının şüphelisi Hakan Ş.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kudüs'te siren sesleri

        İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle Kudüs'te sirenler çaldı. (AA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        FIFA sessiz, skandallar büyüyor!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        "Seyirci siyahi James Bond istemez"
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        İnterneti saran sarı kabus: Backrooms
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        Kızgın tereyağı bebeği yaktı! Feci anlar kamerada!
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Birbirlerini vurdular... İki kardeşin kanlı düellosu!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Aynur'un ölümüyle ilgili 3 şüpheliden 2'si yakını çıktı!
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı
        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı