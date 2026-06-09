İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, 47 yaşındaki Hakan Ş.'den boşanan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 13 yaşındaki kızı M. ile birlikte yaşıyordu.

EVE GİDERKEN ÖNÜNÜ KESTİ

İddiaya göre Hakan Ş., kezzap satın aldı. Daha sonra eski eşi Ayfer Karakayışlı'nın yolunu kesen saldırgan, 13 yaşındaki kızıyla birlikte eve gitmekte olan kadına saldırdı. Hakan Ş., elindeki kezzabı eski eşinin üzerine atmaya başladı. Saldırı sonrası Ayfer Karakayışlı acılar içinde yere yığılırken, olayın tanığı olan kızı büyük panik yaşadı.

ANNESİNİ KURTARMAK İSTERKEN YANDI

Annesinin saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M., babasına engel olmak için araya girdi. Ancak bu sırada kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine döküldü. Kızının müdahalesi sırasında saldırgan Hakan Ş.'nin üzerine de kezzap döküldü. Olay yerinde yaşanan dehşet saniyeler içinde üç kişiyi de yaraladı.

ÜÇÜ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, Hakan Ş. ve kız çocuğu M. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Ayfer Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan M.'nin tedavisinin sürdüğü ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Saldırının şüphelisi Hakan Ş.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.