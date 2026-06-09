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        Haberler Magazin Ayşe Nazlı Yumlu'dan Reha Muhtar'a duygusal veda - Magazin haberleri

        Ayşe Nazlı'dan babası Reha Muhtar'a veda

        3 Haziran'da hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı, babasına Instagram sayfasında yazdığı notla veda ederek, "Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 16:50 Güncelleme:
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        Duygusal veda

        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Muhtar, 4 Haziran'da son yolculuğurna uğurlanmıştı.

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        Reha Muhtar ile Nilüfer'ün, 4 aylıkken evlat edindikleri Ayşe Nazlı Yumlu, babası için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

        "KAHKAHALARINI VE BANA 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM"

        Yumlu paylaşımında; "Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikâye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı. Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'Kızım' deyişini özleyeceğim. Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        "ARTIK RUHUN HUZURA KAVUŞTU" DEMİŞTİ

        Şarkıcı Nilüfer ise 2001 - 2003 yılları arasında birliktelik yaşadığı Muhtar'ın vefatının ardından, "Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda" şeklinde duygularını ifade etmişti.

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        #Ayşe Nazlı Yumlu
        #Nilüfer Yumlu
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