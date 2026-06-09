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        Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi!

        Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray Gedson Fernandes'i gündemine alırken Spartak Moskova bonservis bedeli için yüksekten uçtu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray yabancı oyuncu transferini ağırdan alırken alternatifler üzerinde çalışmalar da yürütüyor.

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        Sarı-kırmızılılar geçmişte hem Galatasaray hem Beşiktaş’ta oynayan Gedson Fernandes’i de gündemine aldı.

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        Geçen sezon Beşiktaş’tan ayrılarak Spartak Moskova’nın yolunu tutan Portekizli yıldız için kulübünün beklentisi ise yüksek çıktı.

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        Beşiktaş’tan yaklaşık 21 milyon Euro’ya transfer olan Gedson için kulübünün beklentisi 25 milyon Euro civarında.

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        Rusya’da iyi bir sezon geçiren Gedson’un maaş beklentisinin de 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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        Galatasaray’ın ise orta saha için önceliği halen farklı isimler.

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        Sarı-kırmızılılar Real Madrid’den Eduardo Camavinga ve Juventus’tan Khephren Thuram’ı ciddi şekilde istiyor.

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