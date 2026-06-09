Galatasaray'dan Gedson Fernandes sürprizi!
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray Gedson Fernandes'i gündemine alırken Spartak Moskova bonservis bedeli için yüksekten uçtu. İşte detaylar...
Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray yabancı oyuncu transferini ağırdan alırken alternatifler üzerinde çalışmalar da yürütüyor.
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Sarı-kırmızılılar geçmişte hem Galatasaray hem Beşiktaş’ta oynayan Gedson Fernandes’i de gündemine aldı.
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Geçen sezon Beşiktaş’tan ayrılarak Spartak Moskova’nın yolunu tutan Portekizli yıldız için kulübünün beklentisi ise yüksek çıktı.
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Beşiktaş’tan yaklaşık 21 milyon Euro’ya transfer olan Gedson için kulübünün beklentisi 25 milyon Euro civarında.
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Rusya’da iyi bir sezon geçiren Gedson’un maaş beklentisinin de 5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
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Galatasaray’ın ise orta saha için önceliği halen farklı isimler.