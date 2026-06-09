Ünlü isimlerin Güvercinlik çıkarması

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Görkem Sevindik, Nilay Erdönmez ve Burak Sevinç, Bodrum Güvercinlik'te bulunan bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

Sevindik, gün boyunca Kübra Siyahdemir ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Marsel ile vakit geçirdi. Baba-oğul, Ege'nin serin sularında yüzerek oyun oynadı.

Nilay Erdönmez ise bol bol fotoğraf çektirdikten sonra bir kız arkadaşıyla birlikte denize girerek serinledi.

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Burak Sevinç de güneşlendikten sonra balıklama bir şekilde denize atladı. Sevinç, bir süre Ege'nin serin sularında yüzdükten sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncuların keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.