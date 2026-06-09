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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı - Son dakika haberleri

        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı

        Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 113 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 45 şüpheli yakalanırken, 9 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyon hakkında "Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz" dedi

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Barış Boyun operasyonu! 113 adreste 45 gözaltı

        Barış Boyun çetesine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 45'i yakalandı. 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 700 kişi hakkında hazırlanan iddianame sonrası, suç örgütünün faaliyetlerine devam etmesi üzerine operasyonu genişletti.

        Düzenlenen operasyon kapsamında; örgüt liderinin eşinin ve örgüt mensuplarının tahliye olacağı bilgisi üzerine tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne karşılamaya giden, nitelikli yağma olayına karışan ve gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyette ifade vermemeleri için baskı kurup tehdit eden, suç örgütünden aldığı paraları cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına dağıtımını sağlayan ve şüphelilerin ifade vermelerini engelleyen ya da yanlış ifade vermelerini sağlayan 6'sı avukat toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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        Şüphelilerden 45'i gözaltına alınırken, 9'unu yakalama çalışmaları devam ediyor.

        AKIN GÜRLEK: MÜCADELEYİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

        Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyon hakkında X hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

        "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz.

        Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya’da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

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        Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

        Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.

        Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.

        Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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