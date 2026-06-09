Sıfır Atık Hareketi: Rakamların arkasındaki muazzam tablo

Modern dünya, uzunca bir süredir insanlığın önüne tek bir reçete koydu; "Al, kullan ve at"... Doğrusal ekonomi adı verilen bu acımasız çark, sadece ceplerimize değil, gezegenimizin geleceğine de bir hayli hasar verdi.

Ancak bu sürdürülemez gidişata karşı, Türkiye'den yükselen ve küresel bir çapa ulaşan köklü bir dönüşüm hamlesi var ki, artık sadece bir çevre hareketi olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir ulusal güvenlik ve ekonomik bağımsızlık stratejisine dönüşmüş durumda.

Sözünü ettiğim strateji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan ve büyüyen 'Sıfır Atık Hareketi'...

Sıfır Atık Vakfı, 2023'te Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kuruldu.

5 - 7 Haziran arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026, bu hareketin artık yerelden küresele nasıl bir kurumsal vizyona dönüştüğünün göstergesi oldu. 183 ülkeden 120'nin üzerinde bakan, 200'den fazla belediye başkanı ve 500'ü aşkın uluslararası paydaş İstanbul'da buluştu. Bu sadece bir zirve değil; iklim krizine, kaynak verimliliğine ve döngüsel ekonomiye karşı dünyanın ortak bir akılda birleşmesiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda bulunduğu açıklamalarda 'Sıfır Atık Hareketi' ile elde edilen tasarruf miktarını şu şekilde dile getirdi; "Dünyanın bir kısmı zenginlik içinde yaşarken ciddi bir kısmı da açlıkla mücadele ediyor. Atık yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz. İklim krizinin etkilerini asgariye indirmek için çalışıyoruz. Sıfır atık hareketi ile 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilovat - saat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. Sıfır Atık Hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın forumda paylaştığı verileri, Türkiye'nin günlük tüketim refleksleriyle kıyasladığımızda karşımıza çıkan tablo kelimenin tam anlamıyla muazzam.

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Gelin, sıfır atık seferberliğiyle bugüne kadar elde edilen o devasa kazanımlara daha yakından ve bizim hayatımızdan ölçeklerle bakalım.

TASARRUF BİLANÇOSU ♦ KURTARILAN AĞAÇ SAYISI... 613 MİLYON ADET Tarım ve Orman Bakanlığı'nın türüne bağlı olarak standart ağaçlandırma ortalamasına göre; 613 milyon adet ağacın kapladığı alan 5.220 km²'lik yüzölçümüne sahip İstanbul'un % 58'inin tamamen ağaçla kaplanması anlamını taşıyor. ♦ ELEKTRİK TASARRUFU... 270 MİLYAR KİLOVAT - SAAT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'nin yıllık toplam elektrik tüketimi yaklaşık 360 TWh seviyesinde bulunuyor. Sıfır atık sayesinde elde edilen 270 milyar kilovat - saat (270 TWh) kazanım, ülkemizin 9 aylık elektrik ihtiyacının sıfır maliyetle karşılanması anlamına geliyor. ♦ KORUNAN PETROL... 60 MİLYAR LİTRE Petrolde dışa bağımlılık, ülkemizin en büyük ekonomik yüklerinden biri. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'nin toplam petrol tüketimi yıllık ortalama 47-50 milyon ton seviyesinde bulunuyor. 'Sıfır Atık Hareketi'nin ekonomiye kazandırdığı 60 milyar litre (60 milyon ton) ülkemizin 15 aylık petrol ihtiyacına eşdeğer bir kaynak yarattı. ♦ TASARRUF EDİLEN SU MİKTARI... 2 TRİLYON LİTRE Bu veri belki de en hayati olanı. Tasarruf miktarının büyüklüğünü yine İstanbul üzerinden ifade etmek gerekirse; 16 milyonluk şehrin yıllık su tüketimi İSKİ'nin verilerine göre; 1.17 trilyon litre. 'Sıfır Atık Hareketi' ile elde edilen 2 trilyon litre su kazanımı İstanbul'un 20 aylık su ihtiyacını karşılayabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Atık yönetimi konusunda gerekli adımları atıyoruz" diyerek altını çizdiği çalışmalar, bugüne kadar ülke ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağladı.

Ham maddenin çöpe gitmesini engelleyip onu döngüsel bir mantıkla ekonomide tutmak, sadece çevresel bir iyi niyet gösterisi değil, geleceğe bırakılacak en büyük miras.

Sıfır Atık Forumu ile kapıları aralanan yeni dönem, atığı 'Çöp' olarak gören eski dünya kafasının yerine, onu yeniden üretimin kalbine yerleştiren modern bir felsefeyi kalıcı kılıyor. İstanbul'da atılan bu küresel adımlar ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde dünyaya yayılan bu vizyon, insanlığın doğayla barışma hamlesi olarak öne çıkıyor.