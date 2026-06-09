Dev satın almada gerilim büyüyor: Paramount, Netflix’i şikayet etti

Politico tarafından ele geçirilen resmi mektupta, Paramount'un hukuk başmüşaviri, Netflix'in düzenleyici kurumları ve diğer paydaşları bu satın almaya karşı 'zehirleyerek agresif bir kampanya' yürüttüğünü öne sürdü.

Mektupta şirket, Netflix'in 'panik haliyle' verdiği tepkinin, Paramount'u ölçeklenmiş bir rakip olarak ne kadar ciddiye aldığının kanıtı olduğu da savundu.

Söz konusu mektubun, 'International Brotherhood of Teamsters' (IBT) sendikasının mart ayında Adalet Bakanlığı'na sunduğu rapora yanıt olarak 5 Haziran'da gönderildiği öğrenildi. Sektörde şoförler, set çalışanları ve arka planda yer alan set personeli dahil yaklaşık 15 bin üyeyi temsil eden sendika, Paramount'un Warner Bros'u satın almasının 'ülke genelindeki film ve televizyon çalışanları için doğrudan tehdit oluşturduğunu' iddia etmiş ve yerli üretimi koruyacak yasal güvenceler getirilmediği sürece anlaşmanın engellenmesi için dava açılmasını talep etmişti.

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Paramount Hukuk Yöneticisi ve Trump döneminin eski Antitrust Dairesi Başkanı Makan Delrahim ise mektupta, 111 milyar dolarlık bu dev satın almanın Hollywood'daki sendikalı işçilere 'doğrudan fayda sağlayacağını' ve yeni bir rekabet enerjisi yaratarak içerik yatırımlarını artıracağını ileri sürdü.

Şubat ayında Warner Bros'u satın alma yarışından çekilen Netflix ve IBT konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, Paramount da resmi bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

GEÇMİŞTEKİ SATIN ALIMLAR ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Sendika, mart ayındaki raporunda Walt Disney'in 2019 yılında 21st Century Fox varlıklarını 71 milyar dolara satın almasını örnek göstererek, bu tür birleşmelerin kitlesel işten çıkarmalara ve projelerin iptaline yol açtığını hatırlatmıştı.

Delrahim ise mektubunda bu iddialara karşı çıkarak, Disney'in satın almadan sonra içerik harcamalarını artırdığını, o dönem yaşanan durgunluğun ise satın almadan değil, yaklaşık bir yıl sonra sektörü vuran COVID-19 salgınından kaynaklandığını savundu.

Görsel: Associated Press

PARAMOUNT'TAN NETFLIX'E SERT TEPKİ

Delrahim ayrıca Netflix'i, sendikayı Disney-Fox birleşmesinin olumsuz sonuçları olduğuna ikna etmeye çalışmakla suçladı. Delrahim, Netflix'i hedef göstererek, şirketin "Disney'in Fox'u satın almasının içerik üretimi ve iş olanakları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna dair Teamsters sendikasını ve diğer paydaşları ikna etmeye çalıştığını" iddia etti.

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Delrahim'in Ocak ayında da yine Netflix'i hedef almıştı. Delrahim yayın devi Warner Bros.'u satın almak için potansiyel bir anlaşma yapmışken, Temsilciler Meclisi alt komitesine yaptığı açıklamada, iptal edilen diğer birleşmenin 'açıkça rekabet karşıtı olduğunu ve tartışmasız bir durum olduğunu' söylemişti. Geçen hafta ise Los Angeles Times'a verdiği demeçte, adı açıklanmayan kişilerin 'mevcut işleme zarar vermeye çalıştığını' belirtmişti.

"HEDEF NETFLIX VE DİĞER YAYIN DEVLERİYLE REKABET"

Paramount CEO'su David Ellison liderliğindeki şirket, birleşme sonrası yılda en az 30 sinema filmi çıkarılacağını ve televizyon prodüksiyonlarının artırılacağını taahhüt ediyor. Mektupta, prodüksiyon hacmini artırmanın Paramount'un rekabet stratejisinin temel direği olduğu ve bunun sendikanın da çıkarına olduğu da aktarıldı.

Sektörde kitlesel işten çıkarma endişeleri sürerken, Paramount COO'su Andy Gordon, anlaşmanın kapanmasını takip eden 3 yıl içinde 6 milyar dolarlık bir sinerji yakalamayı hedeflediklerini ancak bu tasarrufun büyük kısmının iş gücü dışı kalemlerden sağlanacağını belirtti.

HOLLYWOOD'U YENİDEN ŞEKİLLENDİREBİLİR

Hissedarların nisan ayında onay verdiği Paramount-Warner Bros Discovery’yi (WBD) birleşmesi, Hollywood'daki stüdyo ekosistemini yeniden şekillendirebilir. Anlaşma kapsamında Paramount+ ve HBO Max platformları birleşecek ve yeni dijital yayın şirketi yaklaşık 200 milyon aboneye ulaşarak pazarın dördüncü büyük oyuncusu olacak.

Delrahim, bu hamlenin 325 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix, Amazon, Disney ve Apple gibi devlerle başa çıkabilmek için operasyonel bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Satış sürecinin bu yılın temmuz ayı kadar erken bir tarihte ya da en geç üçüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.