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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!

        Konya'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli, evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. 60 bin lirası gasp edilen kadının ölümüyle ilgili olarak komşusu 40 yaşındaki Aytaç Görmez ile yardım ve yataklık ettiği iddia edilen 2 kadın tutuklandı. 60 bin TL ile cinayette kullanılan bıçak ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        Yaşlı kadını 60 bin lirası için komşusu katletti!

        Konya'da kan donduran olay, Ereğli ilçesi Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Nuran Şenli (70) geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

        KOMŞUSU GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri incelemelerin ardından cinayet şüphelisi olduğu belirtilen apartmanda komşu olan Aytaç Görmez'i (40) saklandığı evde yakaladı.

        60 BİN TL VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

        Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda olaya konu olduğu ve gasp edildiği iddia edilen yaklaşık 60 bin TL nakit para ile cinayette kullanıldığı öne sürülen bıçak ele geçirildi.

        ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet zanlısı Görmez'in; Y.K (30) ve A.B (50) isimli iki kadınla birlikte hareket ettiğini ve söz konusu kişilerin delillerin karartılmasına yönelik girişimlerde bulunduğunu belirledi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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