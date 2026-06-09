Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini açıkladı
Rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili konuştu. Vahapoğlu, yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu
Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:53 Güncelleme:
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklamış, ocak ayında ise operasyon geçirmişti.
Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.
"SOĞUKKANLILIKLA ATLATTIM"
48 yaşındaki sunucu, hastalıkla mücadelesini şu sözlerle anlattı: Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim. Çok zorluklar oldu, paylaşmadım ama; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde, öyle söyleyeyim, özetle.
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