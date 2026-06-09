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        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Ece Vahapoğlu, kanseri yendiğini açıkladı

        Rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili konuştu. Vahapoğlu, yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:53 Güncelleme:
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        Kanseri yendiğini açıkladı

        Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 2025 yılının kasım ayında rektum kanserine yakalandığını açıklamış, ocak ayında ise operasyon geçirmişti.

        Zorlu tedavi sürecini gözlerden uzak yaşayan Vahapoğlu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla kanseri yendiğini duyurdu.

        "SOĞUKKANLILIKLA ATLATTIM"

        48 yaşındaki sunucu, hastalıkla mücadelesini şu sözlerle anlattı: Çok korkulan bir hastalık. Ben bir şekilde bunu soğukkanlılıkla atlattım. Sağlıklı yaşadığım, spor yaptığım, iyi beslendiğim ve manevi dünyamı, spiritüel dünyamı da çok güçlü tuttuğum için çok şükür iyi geçirdim. Çok zorluklar oldu, paylaşmadım ama; iki operasyon, sekiz kemoterapi şeklinde, öyle söyleyeyim, özetle.

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