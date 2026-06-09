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        Haberler Magazin Rafet El Roman, doğduğu eve sahip çıktı! Yeniden inşa edecek - Magazin haberleri

        Rafet El Roman, doğduğu eve sahip çıktı

        Rafet El Roman, Edirne'nin Havsa ilçesinde doğup büyüdüğü ve yıllar içinde harabeye dönen evi, orijinal haline sadık kalarak yeniden inşa edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 22:55 Güncelleme:
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        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"

        Şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğup büyüdüğü, Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan ve bugün harabe halde olan evi takipçilerine gösterdi.

        57 yaşındaki şarkıcı, annesi ve babasından miras kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsa üzerinde yer alan evi, hatırladığı orijinal haline sadık kalarak yeniden yaptırmak istediğini açıkladı.

        "HİKÂYEMİN BAŞLADIĞI YERDESİNİZ"

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        Rafet El Roman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Herkese merhaba, hikâyemin başladığı yerdesiniz; Havsa, Edirne. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm.

        "YENİDEN İNŞA ETMEK İSTİYORUM"

        Yapacağı evde sevenlerini ağırlamak istediğini belirten şarkıcı, daha sonra ise "Bu evi, hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim, kendinize çok iyi bakın, sevgiler" ifadelerini kullandı.

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