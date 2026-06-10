Adana'da olay, 8 Haziran günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), Nursel S.’nin (27) evinin olduğu sokağa gitti.

7 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Nursel S.’yi gören Ramazan S., genç kadına saldırarak 7 yerinden bıçakladı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ORTA OKULDAN BERİ AŞIKMIŞ!

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlının, mağdur kadınla ortaokul yıllarında aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana ona karşı duygular beslediği belirlendi.

"HEYECANLANDIM, SALDIRDIM"

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Nursel S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.