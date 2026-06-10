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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım | Son dakika haberleri

        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım

        Adana'da, 27 yaşındaki Nursel S.'yi, evinin önünde bıçaklayan şüpheli 28 yaşındaki Ramazan S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan zanlının, ortaokul yıllarından bu yana platonik aşk beslediğini öne sürdüğü kadın için, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım

        Adana'da olay, 8 Haziran günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan S. (28), Nursel S.’nin (27) evinin olduğu sokağa gitti.

        7 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇTI

        Nursel S.’yi gören Ramazan S., genç kadına saldırarak 7 yerinden bıçakladı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ORTA OKULDAN BERİ AŞIKMIŞ!

        Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan zanlının, mağdur kadınla ortaokul yıllarında aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana ona karşı duygular beslediği belirlendi.

        "HEYECANLANDIM, SALDIRDIM"

        Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dediği öğrenildi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavisi süren Nursel S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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