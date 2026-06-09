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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Platonik aşkına kâbusu yaşattı | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        Platonik aşkına kâbusu yaşattı!

        Adana'da, 28 yaşındaki Ramazan S., platonik aşk beslediği 27 yaşındaki Nursel S.'yi sokak ortasında bıçaklayıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Platonik aşkına kâbusu yaşattı!

        Adana'da olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S. (28), iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.’yi (27) takip edip, sokakta durdurdu.

        GENÇ KADINI BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Nursel S.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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