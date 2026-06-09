Platonik aşkına kâbusu yaşattı!
Adana'da, 28 yaşındaki Ramazan S., platonik aşk beslediği 27 yaşındaki Nursel S.'yi sokak ortasında bıçaklayıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi
Adana'da olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S. (28), iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.’yi (27) takip edip, sokakta durdurdu.
GENÇ KADINI BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI
DHA'daki habere göre paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Nursel S.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.