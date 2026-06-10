Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.797,56 %0,41
        DOLAR 46,1373 %0,04
        EURO 53,3483 %0,15
        GRAM ALTIN 6.224,73 %-1,49
        FAİZ 43,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,66 %-1,30
        BITCOIN 61.685,00 %-0,69
        GBP/TRY 61,8202 %0,12
        EUR/USD 1,1554 %0,10
        BRENT 91,56 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 10.176,25 %-1,50
        Haberler Ekonomi Sigorta Aracınızın teknolojisi yeniyse tam kasko yapılmalı

        Aracınızın teknolojisi yeniyse tam kasko yapılmalı

        Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı bütünlüğü kolay kolay sağlayamıyor. Ama aracın teknolojisi eskidiyse muadil ürünler o aracın içindeki ürünleri karşılayacak seviyeye geldiyse o zaman muadil ürün kullanımına izin veren ucuz kasko çeşidine geçiş yapılabilir" dedi.   Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ da özellikle başta alkollü araç kullanma olmak üzere sigorta suistimali anlamına gelen kasıtlı zarar verilmesi durumlarda kasko poliçesi bile olsa sigorta şirketinin zararı karşılamayacağına dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kasıtlı zararları kasko ödemez

        Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, yeni ve kredili araç alanların mutlak suretle en geniş kapsamlı kasko sigortasını tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Kredi ile alınan ürünler dişinizden tırkanığınızdan artırılarak alınan ürünler. Olumsuz bir hikaye geliştiğinde tekrar yükü ikinci kez yüklenmemeniz adına bu önemli" dedi.

        Kasko sigortasında önem verilmesi gereken konuların başında alkollü araç kullanmak gibi kasıtla yapılan hasarların ödenmediğinin bilinmesinin geldiğini kaydeden Yücedağ, "Eğer vücudunuzu araç kullanmaya engel olacak duruma getirirseniz bu tarz durumlarda kasko poliçesi varsa bile hasar ödenmez. Bilerek bir zarar verilirse sigorta şirketi bu durumda ödeme yapmaz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Trafik sigortasının kaza sırasında karşı tarafın, kaskonun ise kişinin kendi aracı ve sürücünün hasarını güvence altına aldığını belirten Yücedağ, "Kaskoda aracınızın sizin için ne anlam ifade ettiği önemli. Tam ve genişletilmiş kasko tabii ki tüm riskleri teminat altına alıyor. Aracınız eski bile olsa sizin için çok anlam ifade ediyorsa tam veya genişletilmiş kaskoyu öneriyoruz. Ancak aracınız 20-25 yıllıktır çok sigortalamaya gitmek istemeyebilirsiniz, burada kişiye özel bir dumu sözkonusu" dedi.

        PAHALI ARACA ÇARPARSANIZ ÇOK CANINIZ YANABİLİR

        Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl da kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı bütünlüğü kolay kolay sağlayamıyor. Ama aracın teknolojisi eskidiyse muadil ürünler o aracın içindeki ürünleri karşılayacak seviyeye geldiyse o zaman müadil ürün kullanımına izin veren ucuz kasko çeşidine geçiş yapılabilir" dedi.

        Kaskoda ihtiyari mali mesüliyet teminatının önemine dikkat çeken Işıl "Şu anda yollarda 20 milyon liralık araçlar geziyor. Onun bir tamponu belki sizin aracınızın bedeli kadar. Böyle bir kazaya karıştığınız zaman trafik sigortanızın kapmsamı bu tutarı aşar. Böylece kaskodaki ihtiyari mali mesüliyet devreye girer. Eğer bu taminatı almadıysanız önünüzdeki araca çok dikkat etmelisiniz" diye konuştu.

        Işıl, kasko sigortasıyla ilgili " Başınıca bir kaza geldiğinde o aracın maliyetini karşılama lüksünüz varsa o zaman sigorta yaptırmayabilirsiniz. Ama Türk insanı için araçları kıymetlidir. Burada bütçeniz önemli. Eğer kasko yapılmazsa masraf çok yüklü olur. Örneğin pandemi sırasında sizin iki yıl önce 400 bin liraya aldığınız araç 2 yıl içinde 2 milyona liraya kadar çıkabildi. 2 yıl önce gelirinize göre bu aracı alabilecek durumdaydınız ama artık değilsiniz. İşte bu durumda o aracın bedelini karşılmayamayabilirsiniz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ben'ce - 7 Haziran 2026 (Ayşe Böhürler & Kadir Kaymakçı & Nuran Yıldız)

        22 yıl sonra Ankara'da tarihi NATO Zirvesi... "Tarihin en kritik zirvesi" mesajı! Liderler buluşuyor... Beklentiler neler, Türkiye nasıl konumlanacak? 2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor! Milliler Dünya sahnesinde... Dünya kupası Türkiye markasını nasıl güçlendirecek? Dünya Kupası'nda yeni kurallar...
        #sigorta
        #Kasko sigortası
        #kasko
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!
        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Torreira dondurma sırasında
        Torreira dondurma sırasında
        Kuzey İrlanda göçmen karşıtı eylemlerle karıştı!
        Kuzey İrlanda göçmen karşıtı eylemlerle karıştı!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!
        Erdem bir kafeye sığınmış... 15 yaşında ölmeden son görüntü!
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İç bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman