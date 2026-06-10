Aracınızın teknolojisi yeniyse tam kasko yapılmalı

Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, yeni ve kredili araç alanların mutlak suretle en geniş kapsamlı kasko sigortasını tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Kredi ile alınan ürünler dişinizden tırkanığınızdan artırılarak alınan ürünler. Olumsuz bir hikaye geliştiğinde tekrar yükü ikinci kez yüklenmemeniz adına bu önemli" dedi.

Kasko sigortasında önem verilmesi gereken konuların başında alkollü araç kullanmak gibi kasıtla yapılan hasarların ödenmediğinin bilinmesinin geldiğini kaydeden Yücedağ, "Eğer vücudunuzu araç kullanmaya engel olacak duruma getirirseniz bu tarz durumlarda kasko poliçesi varsa bile hasar ödenmez. Bilerek bir zarar verilirse sigorta şirketi bu durumda ödeme yapmaz" şeklinde konuştu.

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Trafik sigortasının kaza sırasında karşı tarafın, kaskonun ise kişinin kendi aracı ve sürücünün hasarını güvence altına aldığını belirten Yücedağ, "Kaskoda aracınızın sizin için ne anlam ifade ettiği önemli. Tam ve genişletilmiş kasko tabii ki tüm riskleri teminat altına alıyor. Aracınız eski bile olsa sizin için çok anlam ifade ediyorsa tam veya genişletilmiş kaskoyu öneriyoruz. Ancak aracınız 20-25 yıllıktır çok sigortalamaya gitmek istemeyebilirsiniz, burada kişiye özel bir dumu sözkonusu" dedi.

PAHALI ARACA ÇARPARSANIZ ÇOK CANINIZ YANABİLİR

Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl da kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı bütünlüğü kolay kolay sağlayamıyor. Ama aracın teknolojisi eskidiyse muadil ürünler o aracın içindeki ürünleri karşılayacak seviyeye geldiyse o zaman müadil ürün kullanımına izin veren ucuz kasko çeşidine geçiş yapılabilir" dedi.

Kaskoda ihtiyari mali mesüliyet teminatının önemine dikkat çeken Işıl "Şu anda yollarda 20 milyon liralık araçlar geziyor. Onun bir tamponu belki sizin aracınızın bedeli kadar. Böyle bir kazaya karıştığınız zaman trafik sigortanızın kapmsamı bu tutarı aşar. Böylece kaskodaki ihtiyari mali mesüliyet devreye girer. Eğer bu taminatı almadıysanız önünüzdeki araca çok dikkat etmelisiniz" diye konuştu.

Işıl, kasko sigortasıyla ilgili " Başınıca bir kaza geldiğinde o aracın maliyetini karşılama lüksünüz varsa o zaman sigorta yaptırmayabilirsiniz. Ama Türk insanı için araçları kıymetlidir. Burada bütçeniz önemli. Eğer kasko yapılmazsa masraf çok yüklü olur. Örneğin pandemi sırasında sizin iki yıl önce 400 bin liraya aldığınız araç 2 yıl içinde 2 milyona liraya kadar çıkabildi. 2 yıl önce gelirinize göre bu aracı alabilecek durumdaydınız ama artık değilsiniz. İşte bu durumda o aracın bedelini karşılmayamayabilirsiniz" diye konuştu.