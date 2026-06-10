Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
Hatay'ın Defne ilçesinde, kendisine bıçak çeken 63 yaşındaki Nurettin Ateş'i başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Ateş'in ailesi karara tepki göstererek itiraz etti
Hatay'da olay, 22 Şubat 2025'te Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş (63) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
BIÇAKLA YÜRÜYÜNCE TAŞ FIRLATTI
DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı. 2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.
AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ
Karara itiraz eden Ateş ailesi, şüphelinin tutuklanmasını istedi.