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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haber: Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye

        Hatay'ın Defne ilçesinde, kendisine bıçak çeken 63 yaşındaki Nurettin Ateş'i başına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Ateş'in ailesi karara tepki göstererek itiraz etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye

        Hatay'da olay, 22 Şubat 2025'te Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş (63) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

        BIÇAKLA YÜRÜYÜNCE TAŞ FIRLATTI

        DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı.

        5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı. 2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ

        Karara itiraz eden Ateş ailesi, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

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