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        Haberler Yaşam Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu

        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu

        Japonya'da bir hayvanat bahçesinde Kiyomasa adlı gorilin, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 'derin düşüncelere dalmış' gibi görünen görüntüsü, sosyal medyada viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu

        Japonya'nın Nagoya kentindeki Higashiyama Hayvanat Bahçesi ve Botanik Bahçesi'nde yaşayan 13 yaşındaki goril Kiyomasa'nın yer aldığı yaklaşık bir dakikalık video, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

        Görüntülerde Kiyomasa'nın tek başına oturarak sağ kolunu vücudunun önünde tuttuğu, sol elini çenesine dayadığı ve uzaklara dalgın bir şekilde baktığı görüldü.

        İFADESİ 'ÇOK TANIDIK' GELDİ

        Yetkililer ve kaynaklara göre görüntülerin, Kiyomasa'nın eşiyle yaşadığı kısa bir tartışmanın hemen ardından kaydedildiği belirtildi. Bu detay, sosyal medyada yapılan yorumların sayısını daha da artırdı.

        Görüntünün bu kadar ilgi görmesinin nedeni ise Kiyomasa'nın ifadesinin 'son derece tanıdık' gelmesi oldu.

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        Video, X platformunda hızla yayılırken kullanıcılar, gorilin ifadesine esprili yorumlar yaptı.

        Bir kullanıcı, "Eşimle bir şakayı fazla kaçırdıktan sonra ben" ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Eşim de benimle tartışmayı kaybedince aynı ifadeyi takınıyor" yorumunda bulundu.

        Sosyal medya kullanıcıları, gorilin bakışını 'tartışma bittikten sonra yaşanan iç hesaplaşma' anına benzetti.

        Kiyomasa'nın, dünya çapında tanınan gümüş sırtlı goril Shabani'nin oğlu olduğu kaydedildi.

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