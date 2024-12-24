Kadınların çalıştığı fabrikaydı

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde 12 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın meydana geldiği fabrika bölgedeki kadın çalışanları istihdam etmesiyle biliniyor.

Büyük acının yaşandığı patlamanın meydana geldiği bölgeye 2015 yılında giden Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner fişek ve dinamit üretimi yapıldığı dönemde tesislerde civar köylerde yaşayan kadınların istihdam edildiğini Habertürk gazetesinde kaleme almıştı. Konuştuğu kadınların yaşadığı zorlukları haberinde aktaran Öznur Karslı Çetiner, patlamanın ardından katıldığı Habertürk yayınında da o dönem gördüklerini hatırlattı.

İŞTE 2015 YILINDA ÖZNUR KARSLI ÇETİNER'İN HAZIRLADIĞI HABER REKLAM 2020 yılında tabanca ve tüfek fişeği üretimi ile “proje bazlı devlet yardımı” alan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi, sabit yatırım tutarı 768 milyon 168 bin 447 lira olarak öngörülen proje sonunda 202 ilave istihdam ve 20 nitelikli personel çalıştırmayı planlamıştı. Yatırım süresi sonunda yılda 140 milyon tabanca fişeği ve 243 milyon makineli tüfek fişeği üretimi hedeflenmişti.

Rekabet Kurumu’nun 24 Nisan 2024 tarihli kararında Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildiği bilgisi yer alıyor.