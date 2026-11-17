Vahşet! Cezaevinden çıktı, annesini öldürdü!
Samsun'da tam bir vahşet yaşandı. Olayda, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen ve 23 suç kaydı bulunan bir kişi, annesini darp ederek öldürdü
Samsun'da cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen ve 23 suç kaydı bulunan bir kişi, annesini darp ederek öldürdü. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen N. Gürgün (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü (71) evlerinde darp ederek ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Ağır yaralı kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
N. Gürgün ise Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, mala zarar verme ve 6136 Saylılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 suç kaydı bulunan N. Gürgün'ün 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan anne katil zanlısı bugün Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.