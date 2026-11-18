İstanbul'da kuvvetli lodos!
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor
Giriş: 18 Kasım 2026 - 15:15 Güncelleme:
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Megakentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu; denizde ilerlemekte zorlanan bir arabalı vapurun dalgalarla mücadelesi dikkat çekti
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, Fatih Cankurtaran Sahili'nde dev dalgalar oluşturdu.
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Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da zorlaştırırken, Sirkeci-Harem hattında sefer yapan bir arabalı vapurun dev dalgalarla mücadelesi dikkat çekti.
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Havadan kaydedilen görüntülerde, vapurun güçlükle ilerlediği görüldü.
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