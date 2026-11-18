İsa Aras Mersinli’nin babasından oğlunu etkisiz hale getiren kişiye dava
Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 9'u öğrenci 1'i öğretmen 10 kişiyi öldürmüştü. Mersinli'yi ise Necmettin Bekçi etkisiz hale getirmişti. Baba Mersinli, Necmettin Bekçi aleyhinde dava açtı
Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli, oğlunu etkisiz hale getiren Necmettin Bekçi’ye karşı hukuk davası açtı.
"KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR" KARARI VERİLMİŞTİ
Silah seslerini duyarak okula giren Necmettin Bekçi, saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getirmiş, İsa Aras Mersinli yaşamını yitirmişti.
Saldırının ardından yürütülen soruşturmada Necmettin Bekçi’nin meşru savunma kapsamında hareket ettiği değerlendirilerek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
BABADAN 200 TL'LİK KARŞI DAVA
Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Uğur Mersinli, oğlunun ölümü nedeniyle Necmettin Bekçi’ye karşı hukuk davası açtı.
Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Necmettin Bekçi’den şimdilik 200 TL talepte bulunduğu görüldü. Dilekçede, dava değerini artırma ve ıslah hakkının saklı tutulduğu belirtildi.