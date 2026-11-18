İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "FETÖ iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ’nün dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, bu çerçevede sosyal medyada bazı hesaplara erişim engeli getirildiğini kaydetti. Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen FETÖ iltisaklı bin 72 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. Söz konusu hesapların kullanıcıları hakkında da inceleme başlatılmıştır. Son üç ayda ulaşılan bu rakam, terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekât aracı olarak kullanma girişimlerine karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut göstergelerinden biridir. Dijital alanı bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürmek isteyen hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecektir. Hakikati çarpıtarak milletimizin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve millî güvenliğimizi tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarımızla eş güdüm içerisinde hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Hakikat mücadelesinden taviz vermeden, milletimizin doğru bilgiye erişimini korumaya devam edeceğiz."