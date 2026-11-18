Rus uçağına bomba ihbarı: 65 yolcu tahliye edildi!
Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı'na inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilirken, güvenlik ekipleri uçakta arama başlattı
Rusya hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nda güvenli bölgeye alındı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın tahliyesinin ardından uçakta arama başlatıldı.
DHA'da yer alan habere göre; Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines’a ait, Mineralnye Vody’den Antalya’ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
65 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ
65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı. Antalya Havalimanı'nda önlem alınırken, 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi.
Antalya Havalimanı 2'nci pistine inişinin ardından güvenli bölgeye alınan uçaktaki yolcu ve mürettebat, tahliye edildi. Tahliye sonrası güvenlik ekipleri tarafından uçakta arama başlatıldı.
Fotoğraf: DHA/Arşiv