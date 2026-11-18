Otomobil 5 metreden düştü! 3 can kaybı var!
Konya'da meydana gelen korkunç kazada, yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 09.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.
A.S.B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, ters dönen otomobilin sürücü A.S.B. ve yanındaki A.Ö. ile A.O.A.'nın hayatını kaybetti belirledi.
Ekipler tarafından cesetleri çıkarılan, üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kişinin, parmak izi çalışması sonucu kimliklerinin belirlendiği öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
AKŞEHİR'E DÖNÜYORLARMIŞ
Otomobilde yaşamını yitiren, kuaförlük yapan sürücü Ahmet Buğra Söyler (21) ve arkadaşları Abdullah Öztaş (26) ile Ali Osman Altunbay'ın (25), Konya'dan Akşehir'e dönerken kaza geçirdikleri belirlendi. Cenazelerin, memleketleri Akşehir'de toprağa verilmesi bekleniyor.