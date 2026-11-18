Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda emekli maaşlarına zam ve fon soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşları için "Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz." diyen

FON SORUŞTURMASI: "ARA ÖDEME SÜRECİ TAMAMLANDI"

Erdoğan, fon soruşturması için ise "110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreci birlikte değerlendirildiğinde 371 bin yatırımcımız net yatırım tutarını veya ana parasını aldı. Toplam 161 milyar lira ödendi. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır." ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASINDA MUSTAFA YAZICI İFADEYE ÇAĞRILDI

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı. Mustafa Yazıcı, fon soruşturmasında adı geçen ve TMSF'ye devredilmesine karar verilen Adil Katılım Bankası'nın ortakları arasında yer alıyordu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU'NA SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ

Aynı soruşturmada, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında da savcılık tarafından soruşturma izni istendi. Kavcıoğlu, hakkındaki iddialar nedeniyle 11 Kasım 2026'da görevden affını istemişti.

BAKAN GÜRLEK: CEZAEVİNDEN İADE BAŞVURUSU VAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında 75 kişinin gönüllü iade başvurusunda bulunduğunu belirterek, cezaevinden de iade başvurusu olduğunu açıkladı. Gürlek, 75 gönüllü iadede TMSF bünyesinde isimlerin olduğunu söyledi.

HAL YASASI TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Yeni hal yasası Meclis'e geliyor... AK Parti Grubu, "hal" düzenlemesine son şeklini verirken, muhalefet milletvekilleri de taslakla ilgili bilgilendirildi. Yaklaşık 10 maddelik teklif yılbaşından önce Meclis'e sunulacak; stokçulara ve ürün döken veya imha edenlere cezalar artırılıyor, kurallara uymayanlara hapis cezası öngörülüyor.

YABANCI YATIRIMCIYA 200 BİN DOLARA 5 YIL İKAMET İZNİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'de çalışmayan yabancı yatırımcılara ve ailelerine yatırım tutarına bağlı olarak süreli ikamet izni verilmesinin şartları belirlendi. 150 bin dolar yatırım yapanlar 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlar ise 5 yıl ikamet izni alabilecek.

TRUMP TARİHİ ZİRVE İÇİN ÇİN'DE

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştireceği tarihi zirve için Çin'e gitti. Trump'ı havalimanında Çin Devlet Başkanı Şi karşıladı. Dünyanın gözü yarın bu üçlü görüşmede olacak... Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında bir araya gelecek 3 liderin ana gündemini nükleer silahların yayılmasının önlenmesi oluştururken, İran ve Ukrayna savaşının da ele alınması bekleniyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ve altında düşüş sürüyor. Ons altın, 3 bin 800 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 1.89 değer kaybetti ve 3 bin 776 dolara kadar geriledi. Güçlü dolar, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve ABD tahvil getirilerindeki seyir altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

RUS UÇAĞINA ASILSIZ BOMBA İHBARI

Rusya hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nda güvenli bölgeye alındı. 65 yolcu ve 4 mürettebatın tahliyesinin ardından uçakta arama başlatıldı. Kısa süre sonra ihbarın asılsız olduğu açıklandı.

SAÇ ÇIKARAN TARAK GELİŞTİRİLDİ

Çinli bilim insanları, saçları 28 günde yüzde 97,85 oranında yeniden çıkaran elektronik tarak geliştirdi. Şimdilik yalnızca fareler üzerinde test edilen cihazdan alınan sonuçlar, erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde güçlü bir araç olabileceğine işaret ediyor.

DANİMARKA VİZESİNDE YENİ UYGULAMA

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan turistik vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle geçici bekleme listesi uygulamasına geçti. Uygulamanın yalnızca turistik seyahatleri kapsayacağı belirtildi. Yeni sistemle en fazla 15 takvim günü içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

CAMBRIDGE SÖZLÜĞÜ AÇIKLADI: 2026'NIN KELİMESİ "HUMAN"

Sene sonuna yaşlaşırken gelenekselleşmiş olaylardan birisi de Cambridge Sözlüğü'nün yılın kelimesini seçmesi. Sözlük, 2026 yılının kelimesinin 'human' yani insan olduğunu duyurdu.

REAL MADRİD ARDA GÜLER'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

İspanyol devi Real Madrid, 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı. 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Güler, 126 maça çıktı ve 5 kupa kazandı.