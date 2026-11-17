BBC'ye konuşan adli tıp uzmanı Freeman, Epstein'in kardeşi Mark Epstein tarafından kendisine verilen otopsi raporu ve fotoğrafları yaklaşık bir yıl boyunca incelediğini söyledi.

Freeman, incelemelerinin ardından Epstein'in ölümünün intihar değil, cinayet olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Epstein'in boynundaki izin, asılma sonucu oluşan tipik izlerle uyuşmadığını savunan Freeman, boynunda derin ve düzensiz izler bulunduğuna dikkati çekti.

Freeman, Epstein'in sol omzunda ciddi bir kanama ve yüzünde darbe almış olabileceğine işaret eden yaralanmalar tespit ettiğini aktardı.

Epstein'in muhtemelen arkadan "ip benzeri bir cisim" ile boğulduğunu, ardından aynı cismi kullanarak cesedinin ranzaya asıldığını ileri süren Freeman, Epstein'in boynundaki tırnak izlerinin de boğulma esnasında kendisini kurtarmaya çalışırken olabileceğini iddia etti.

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Freeman, "Yaralanmalar ile cesedin bulunduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Geriye tek bir açıklama kalıyor o da ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği." dedi.

Öte yandan, 2019'da otopsiyi yapan adli tıp uzmanı, Epstein'in yaralanmalarının intiharla uyumlu olduğu ve cinayete işaret eden savunma yaralarının bulunmadığı sonucuna varmıştı.