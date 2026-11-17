Kabataş'ta yolun karşısına geçtiği sırada otomobilde bulunan kişilerle tartışan Yağız Azam G. (20), bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Yağız Azam G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin plakası ve 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Yakalanan şüphelilerden Recep S.’nin (31) 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Kabataş Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş tramvay durağı yakınında yolun karşısına geçen Yağız Azam G. (20), bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yağız Azam G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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OTOMOBİLİN PLAKASI KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerin kullandığı gri renkli otomobilin plakası belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin Seyda S. (27) ve Recep S. (31) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden Recep S.’nin 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TARTIŞTILAR

Yağız Azam G.’nin ifadesinde, Kabataş tramvay durağından yolun karşısına geçtiği sırada gri renkli otomobildeki kişilerle tartıştığını, ardından otomobildeki kişilerin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyda S. ve Recep S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.