Adana’da komşusu Müyesser Kızıloluk’u (53), kolundaki altın bilezikleri gasbedip, tabancayla öldüren Mustafa Kaan Ergen'e (37) ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 22 Aralık 2024'te Feke ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan ayrılan Mustafa Kaan Ergen, yalnız yaşayan komşusu Müyesser Kızıloluk’un evine gitti. Ergen, kolundaki bilezikleri almak istediği sırada kendisine direnen Kızıloluk’u darbedip tabancayla boynundan vurdu. Kızıloluk’un kolundaki 2 altın bileziği ve cep telefonunu alan Ergen kaçtı. Yakınlarından yardım isteyen Müyesser Kızıloluk, hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi gören Kızıloluk, 20 Haziran 2025’te hayatını kaybetti.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili Feke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay günü Müyesser Kızıloluk’un evinin bulunduğu sokağa komşusu Mustafa Kaan Ergen’in girip çıktığını tespit etti. Adresini belirledikleri Ergen’i teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin hareketlerini izlemeye başladı. Ergen, 17 Ocak'ta otomobiliyle Feke'den Kozan'a, ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gitti. Daha sonra Gaziantep'e doğru yola çıkan Mustafa Kaan Ergen'in otomobili, Nurdağı ilçesinde bozuldu. Aracını çekiciyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesine götürten Ergen, gasbettiği bilezikleri çarşıdaki bir kuyumcuya 84 bin liraya bozdurdu. Parayı aldığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Ergen, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mustafa Kaan Ergen'in bilezikleri bozdurduğu ve gözaltına alındığı anlar, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde, "Altınlar eşime aitti. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep'e gittim" diyen Ergen, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Sorgusunda, "Kadını tanıyordum. Onu çarşıda kolunda altın bileziklerle görünce hırsızlık yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisiyim ama bir süredir işsiz olduğum için paraya ihtiyacım vardı. O gün, evin önünden geçerken de kapının açık olduğunu fark edince içeri girdim. Niyetim, eve girip sadece altınları çalmaktı. İçeri girdim ancak mutfaktan ses gelince oraya yöneldim. Kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkarıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım" diyen Mustafa Kaan Ergen tutuklandı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Mustafa Kaan Ergen'e mahkeme heyeti, cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, gasp, konut dokunulmazlığını ihlal ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ise 16 yıl hapis cezası verdi.