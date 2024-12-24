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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var | Son dakika haberleri

        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada meydana geldi. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Vali Ustaoğlu, sabotaj ihtimalinin olmadığını da ifade etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:08
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        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kavaklı köyünde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini bildirdi.

        BALIKESİR VALİSİ'NDEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMA

        Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Vali Ustaoğlu, patlamada sabotaj ihtimalinin olmadığını da bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre de Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

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        Patlamanın meydana geldiği fabrika
        Patlamanın meydana geldiği fabrika

        İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, olayın ardından ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

        Patlamanın meydana geldiği ZSR A.Ş.'ye ait patlayıcı fabrikası
        Patlamanın meydana geldiği ZSR A.Ş.'ye ait patlayıcı fabrikası

        Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.

        Patlamada yararlanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

        MÜHİMMAT VE SİVİL PATLAYICILAR DA ÜRETİLİYOR

        Rekabet Kurumu’nun 24 Nisan 2024 tarihli kararında Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ortak kontrolünde bulunan ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketinin belli orandaki hissesinin Topalipo A.Ş'ye devredilmesi suretiyle ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildiği bilgisi yer alıyor. ZSR A.Ş’nin internet sayfasındaki ürünler bölümünde mühimmat, ses fişeği, sivil patlayıcılar, av ve spor fişeği gibi ürünler yer alıyor.

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