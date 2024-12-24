Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kavaklı köyünde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldiğini bildirdi.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMA

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Vali Ustaoğlu, patlamada sabotaj ihtimalinin olmadığını da bildirdi.

AA'da yer alan habere göre de Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. REKLAM Patlamanın meydana geldiği fabrika İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, olayın ardından ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın meydana geldiği ZSR A.Ş.'ye ait patlayıcı fabrikası Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi. Patlamada yararlanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Ustaoğlu, bu kişilerin durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.