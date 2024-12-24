Bir zamanlar bir güç sembolüydü: Şemsiyelerin kültürel anlamları sizi çok şaşırtacak!

Çin’de ise şemsiyenin ilk örneklerine bambu ve kağıt malzemelerle yapılan modellerde rastlanır. Çinliler, bu aracı aynı zamanda sanatsal bir ifade aracı olarak da kullanmış, üzerlerine çeşitli motifler ve desenler işleyerek estetik değer katmışlardır. Ayrıca bu dönemde şemsiye, farklı sosyal sınıfları ayırt etmek için renklerle kodlanmıştı.