Bazı temsillerde tamamen çakal biçiminde gösterilirken, bazılarında çakal başlı bir insan olarak, bazen de geleneksel Mısırın karakteristik başırlıklarıyla betimlenir. Anubis, ölümle olan bağlantısına rağmen korkulan bir tanrı değil, saygı duyulan bir varlıktı. Onun, ölüleri ahiret yolculuğunda rehberlik eden şefkatli bir tanrı olarak rolü, antik Mısır halkı üzerinde derin bir iz bırakmıştır.