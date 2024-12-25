Fatih Terim için sürpriz transfer iddiası!
A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın efsane teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim'in, Suudi Arabistan temsilcisiyle prensipte anlaştığı ve bugün İstanbul'dan ayrılacağı iddia edildi.
Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönebilir.
Suudi Arabistan basınına göre Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu.
Habere göre Suudi Arabistan temsilcisi, Fatih Terim'le görüştü ve prensipte anlaştığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının bugün İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.
VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı.
Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
FATİH TERİM'İN KARİYERİ
Türk futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.