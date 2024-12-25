Vatikan-İsrail gerilimi

Vatikan'ın İsrail Büyükelçisi, Papa'nın İsrail'e yönelik sert eleştirilerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Papa geçtiğimiz günler İsrail'i zâlim olmakla suçlamış ve ciddi eleştirilerde bulunmuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, "Noel'de Ukrayna'da ve Orta Doğu'nun tamamında ve dünyanın her yerindeki tüm cephelerde ateşkes olması için dua edelim. Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum; o kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler... Ne kadar büyük bir zalimlik." diye konuştu.