İsmail Yüksek'e Portekiz'den dev talip!
Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Portekiz ekibi Benfica, sarı-lacivertlilerin milli orta sahası İsmail Yüksek'e talip oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Portekiz basınından Correio da Manha gazetesinin haberine göre; Benfica, milli oyuncu İsmail Yüksek'i ocak ayında orta saha takviyesi olarak transfer etmeyi hedefliyor.
Habere göre, teknik direktör Bruno Lage, başkan Rui Costa'nın onayıyla İsmail Yüksek'in özelliklerinden memnun ve transferine olumlu bakıyor.