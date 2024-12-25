MASAK, nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi
Giriş: 25.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:08
MASAK, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."
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