Maltepe'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde otomobil, durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Maltepe'de durağa yanaşan İETT otobüsüne çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; feci kaza, Maltepe Sahil Yolu Kadıköy istikametinde İdealtepe Marmaray İstasyonu önünde meydana geldi.
Yolcu indirmek için İdealtepe otobüs durağına yanaşan İETT otobüsüne, iddiaya göre aşırı sürat nedeniyle Tarık D. yönetimindeki otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sürücü Tarık D. hafif yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Neslihan U. (25) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yoldaki iki şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Hasar oluşan İETT otobüsündeki yolcular kazayı yaralanmadan atlattı.
Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol belediye ekiplerince temizlendi.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.