Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve Aşkelon kentine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Yahya Seri, iki kente düzenlenen operasyonun da başarılı olduğunu bildirirken Aşkelon kentine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Yahya Seri, saldırılardan insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtirken Aşkelon'a yapılan saldırıda endüstri tesisleri hedef alındı.