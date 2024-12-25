25 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret hayırlı olsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık
* Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı
* Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau bölgesinde düştü. 67 kişinin bulunduğu uçaktan 32 kişinin kurtulduğunu bildirildi
* Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yıl öncesinde arttı. Sarı-kırmızılıların önceliği Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze
* 2024 yılı, sanat dünyasında derin izler bırakan kayıplarla hatırlanacak bir yıl oldu
* Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru kılavuzunu yayınladı