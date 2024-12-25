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        Anasayfa Video 25 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Aralık 2024 - 17:01 Güncelleme: 25 Aralık 2024 - 17:47

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret hayırlı olsun. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık

        * Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

        * Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau bölgesinde düştü. 67 kişinin bulunduğu uçaktan 32 kişinin kurtulduğunu bildirildi

        * Galatasaray'da transfer hareketliliği yeni yıl öncesinde arttı. Sarı-kırmızılıların önceliği Lyon'un Gürcü forveti Georges Mikautadze

        * 2024 yılı, sanat dünyasında derin izler bırakan kayıplarla hatırlanacak bir yıl oldu

        * Milli Eğitim Bakanlığı, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru kılavuzunu yayınladı

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