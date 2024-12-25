Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan firari eski koca tutuklandı
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aksaray'da eski eşi Azra Şengül Şen'i 13 yerinden bıçaklayıp yaşam savaşı vermesine sebep olan cani koca Gürsel Gökkaya tutuklandı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aksaray’da eski eşi Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklayıp yaşam savaşı vermesine sebep olan cani koca Gürsel Gökkaya tutuklandı.
DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME CANLI YAYININDA TUTUKLANMA ANLARI YAYINLANDI
Canlı yayın devam ederken son dakika gelen haber sonrası Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi olay yerinden canlı bağlantı yaptı. Eski eşini 13 yerinden bıçaklayıp hastanelik eden cani eş ters kelepçeli bir şekilde sevk edildi.