Olympiakos: 61 - Fenerbahçe Tarfin: 64 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, 7. hafta maçında konuk olduğu son şampiyon Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup etti. Maçta bir ara 16 sayı farkla yenik duruma düşen sarı-lacivertiler, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.
Fenerbahçe Tarfin'den Yunanistan'da dev zafer... Sarı-lacivertlileri EuroLeague'in 7. haftasında konuk olduğu son şampiyon Olympiakos'u 64-61 mağlup etti.
İkinci periyotta 16 sayı farkla geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza attı ve parkeden galip ayrılmayı başardı.
Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu sonuçla 6. galibiyetine imza atarken, Olympiakos ise 2. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe'de Shields 17 sayıyla takımın ve maçın en skoreri olurken, Baldwin 14 sayı, 5 asist, Larkin de 13 sayı, 5 asistle galibiyete önemli katkıda bulundu.
Yunan ekibinde ise Vezenkov 17 sayıyla öne çıktı.
Salon: Sunel Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)
Olympiakos: Miller-Mcintyre 12, Ward 11, Vezenkov 17, Papanikolaou 2, Milutinov 6, Netzipoglou, Ndiaye, Joseph 7, Hall 4, Jones 2
Fenerbahçe Tarfin: Forrest, Horton-Tucker 4, Shields 17, Key 3, Sertaç Şanlı 5, Larkin 13, Bingham 2, Baldwin 14, Melli, Clyburn 6
1. Periyot: 20-8
Devre: 34-24
3. Periyot: 49-45