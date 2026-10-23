Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos: 61 - Fenerbahçe Tarfin: 64 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Olympiakos: 61 - Fenerbahçe Tarfin: 64 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin, 7. hafta maçında konuk olduğu son şampiyon Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 64-61 mağlup etti. Maçta bir ara 16 sayı farkla yenik duruma düşen sarı-lacivertiler, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak galibiyete uzandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 23:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!

        Fenerbahçe Tarfin'den Yunanistan'da dev zafer... Sarı-lacivertlileri EuroLeague'in 7. haftasında konuk olduğu son şampiyon Olympiakos'u 64-61 mağlup etti.

        İkinci periyotta 16 sayı farkla geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda harika bir geri dönüşe imza attı ve parkeden galip ayrılmayı başardı.

        Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu sonuçla 6. galibiyetine imza atarken, Olympiakos ise 2. yenilgisini aldı.

        Fenerbahçe'de Shields 17 sayıyla takımın ve maçın en skoreri olurken, Baldwin 14 sayı, 5 asist, Larkin de 13 sayı, 5 asistle galibiyete önemli katkıda bulundu.

        Yunan ekibinde ise Vezenkov 17 sayıyla öne çıktı.

        REKLAM

        Salon: Sunel Arena

        Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)

        Olympiakos: Miller-Mcintyre 12, Ward 11, Vezenkov 17, Papanikolaou 2, Milutinov 6, Netzipoglou, Ndiaye, Joseph 7, Hall 4, Jones 2

        Fenerbahçe Tarfin: Forrest, Horton-Tucker 4, Shields 17, Key 3, Sertaç Şanlı 5, Larkin 13, Bingham 2, Baldwin 14, Melli, Clyburn 6

        1. Periyot: 20-8

        Devre: 34-24

        3. Periyot: 49-45

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı; yaralılar var

        Pendik'te şoförününün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın girişindeki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. (DHA)

        #fenerbahçe
        #Olympiakos
        #EuroLeague
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne can verdi minik Meryem savaşıyor
        Anne can verdi minik Meryem savaşıyor
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek