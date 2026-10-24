Hakkı Bulut hastanelik oldu
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul'da bir mekânda sahne aldığı sırada rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
Giriş: 24 Ekim 2026 - 08:53 Güncelleme:
Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'ndeki sahne performansı sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Konser esnasında aniden rahatsızlanan usta sanatçının hastaneye götürülmesi, sevenlerini endişelendirdi.
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise menajeri İrfan Gün'den geldi. Bulut'un tansiyon yüksekliği nedeniyle rahatsızlandığını belirten Gün, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını ve sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hakkı Bulut ilerleyen saatlerde taburcu edildi.
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