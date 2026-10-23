Itır Esen ile eşi Engin Aykanat arasındaki boy farkı dikkat çekti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift önceki akşam bir davette görüntülendi. Esen, "Ayakkabının altına kimin adını yazdınız?" sorusuna gülerek, "Bir sürü arkadaşımın adı vardı ayakkabının altında. Devrim (Özkan) Hanım'ın da adı vardı" dedi. Esen, "Düğünden sonra iki gün dinlendim, şimdi işlerime devam ediyorum" diye konuştu.