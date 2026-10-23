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        Haberler Magazin Itır Esen ile eşi Engin Aykanat arasındaki boy farkı dikkat çekti

        Itır Esen ile eşi Engin Aykanat arasındaki boy farkı dikkat çekti

        Geçtiğimiz günlerde düğünlerini gerçekleştiren oyuncu Itır Esen ile menajer eşi Engin Aykanat, dün akşam bir davete katıldı. Çiftin arasındaki boy farkı sosyal medyada çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Paris'teki nikâhın ardından Türkiye'ye dönen ikili, geçtiğimiz günlerde de İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün gerçekleştirmişti.

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        Serdar Ortaç'ın sahne aldığı düğüne; Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Sümeyye Aydoğan, Devrim Özkan, Çağatay Ulusoy ve sevgilisi Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler de katıldı.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; çift önceki akşam bir davette görüntülendi. Esen, "Ayakkabının altına kimin adını yazdınız?" sorusuna gülerek, "Bir sürü arkadaşımın adı vardı ayakkabının altında. Devrim (Özkan) Hanım'ın da adı vardı" dedi. Esen, "Düğünden sonra iki gün dinlendim, şimdi işlerime devam ediyorum" diye konuştu.

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        1.80 boyundaki Itır Esen ve eşi Engin Aykanat arasındaki boy farkı dikkat çekti. Çiftin arasındaki boy farkı sosyal medyada çok konuşuldu.

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        DİĞER ÜNLÜ ÇİFTLERİN ARASINDAKİ BOY FARKLARI

        Kenan Doğulu 1,71 - Beren Saat 1,67 cm

        6

        Cedi Osman 2,01 - Ebru Şahin 1,70

        7

        Ece Seçkin 1,55 - Çağrı Terlemez 1,87

        8

        Arda Turan 1,75 - Aslıhan Doğan 1,60 cm

        9

        Kıvanç Tatlıtuğ 1,87 - Başak Dizer 1,75 cm

        10

        Burak Özçivit 1,84 - Fahriye Evcen ise 1,67 cm

        11

        Halit Ergenç 1,83 - Bergüzar Korel 1,80 cm

        12

        Kenan İmirzalıoğlu 1,92 - Sinem Kobal 1,71 cm

        13

        Burak Yamantürk 1,83 - Özge Özpirinçci 1,60

        14

        Caner Erkin 1,81 - Şükran Ovalı 1,70 cm

        15

        Barış Arduç 1,87 - Gupse Özay 1,70 cm

        16

        Tolgahan Sayışman 1,85 - Almeda Abazi 1,72 cm

        17

        Engin Altan Düzyatan 1,83 - Neslişah Alkoçlar 1,68 cm

        18

        Ali Atay 1,76 - Hazal Kaya 1,60 cm

        19

        Murat Yıldırım 1,82 - İmane Elbani 1,75 cm

        20

        Hande Soral 1.60 - İsmail Demirci 1.86 cm

        21

        Eda Ece 1,67 - Buğrahan Tuncer 1,93

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        #Itır Esen
        #BOY
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