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        Haberler Dünya Zelenskiy'den ağır sözler | Dış Haberler

        Zelenskiy: Slovakya Başbakanı Moskova'da daha kârlı bir şey bulmuş olmalı

        Ukrayna-Rusya Savaşında gerilim yükselirken Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle de arasındaki tansiyon giderek artıyor. Zelenskiy, geçtiğimiz haftalarda Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile sosyal medya üzerinden bir tartışmaya girmiş ve Orban'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmekle suçlamıştı. Zelenskiy bu hafta da Moskova'da Putin ile görüşen Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu ağır eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:16
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        Zelenskiy'den ağır sözler
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerle arasındaki gerilim yükseliyor. Geçtiğimiz haftalarda Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Putin ile telefonda görüştüğü için sert eleştiren Zelenskiy bu hafta Slovakya Başbakanı Robert Fico için de ağır sözler kullandı.

        Volodimir Zelenskiy, Orban için "Umalım da Moskova'da Esad'ı aramasın" demişti. Viktor Orban ise karşılık olarak herhangi bir art niyeti olmadığını ve barış görüşmelerine katkı sunmak için Putin ile görüştüğünü ifade etmişti.

        Zelenskiy benzer bir eleştiriyi Moskova'da Vladimir Putin ile görüşen Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yöneltti. Zelenskiy "Fico Slovakyalılar için değil para için savaşıyor, Putin ile yaptığı anlaşmada kişisel çıkarını gözetiyor. Fico Moskova'da Avrupa Birliğinde bulunduğundan daha kârlı bir şey bulmuş" dedi.

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        Fico ise daha önce Putin ile görüşmesinin Zelenskiy'e bir karşılık olarak düzenlendiğini belirtmiş ve Slovakya'ya gaz geçişinin sağlanması gerektiğini ifade etmişti.

        Fico, Zelenskiy'i Slovakya'ya ulaşması gereken gaz hattını engellemekle suçluyor.

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