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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam! - Fenerbahçe Haberleri

        Emre Belözoğlu: Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!

        A Milli Futbol Takımımız'ın efsane futbolcularından, şimdilerde ise teknik direktörlük görevi üstlenen Emre Belözoğlu, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:11
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        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
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        A Milli Futbol Takımımız'ın efsane futbolcuları arasında yer alan ve şimdilerde ise teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, HT Spor'da önemli açıklamalar yaptı.

        Sine Çakır Heyse ve Rıdvan Dilmen'in sunduğu %100 Futbol programına konuk olan Belözoğlu, Fenerbahçe'yi yönettiği dönem 2021'de kaçan şampiyonluğu unutamadığını dile getirdi.

        "2021'DE KAÇAN ŞAMPİYONLUĞU KOLAY KOLAY UNUTMAM"

        Biz devre arasına 1-0 geride girdik. Soyunma odasına girdik, 'Kupası olan oyuncu var mı?' diye sordum, içerde kupası olan futbolcu yoktu. Biz pandemi sürecinde 0 taraftarla oynuyorduk. Fenerbahçe'nin en büyük gücü Kadıköy atmosferidir. Oyuncuya kupa kazanmanın ne olduğunu anlatmak üzerine bir hamle yapmam gerekiyordu. 2021 yılında kaçan şampiyonluğu kolay kolay unutmam. Bize yapıldığı gibi vefasızlık yapmam. Sivasspor maçı öncesi oyuncularıma 'kulübün kaderini değiştirebiliriz' dedim. Olmadı.

        NE OLMUŞTU?

        2020-2021 sezonunda Beşiktaş 84 puanla şampiyon oldu. Averaj farkıyla Galatasaray 2. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 82 puanla 3. sırada tamamlamıştı. Sondan bir önceki hafta sarı-lacivertliler, Sivasspor'u ağırlamış ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

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