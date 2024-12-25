Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyada yaşanan gerilim hakkında yorumlarda bulundu ve özellikle Batılı liderleri uyardı.

Tansiyonun düşmesinden yana tavır takındıklarını söyleyen Lavrov "Nükleer silahların kullanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha evvel ABD Başkanı Reagen ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov'un da ortak açıklamalarında belirttikleri gibi nükleer savaş asla olmamalı çünkü bu savaşta kazanan olmayacak. Ancak Ukrayna Savaşı başladığında bazı Batılı uzmanlar bu savaşta nükleer unsurların kullanılabileceğini söylüyordu. Hatta Birleşik Krallık Başbakanı nükleer silah butonuna basmanın kendisine ait bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bunu bir başbakan söyledi. NATO üyesi devletlerden de NATO'nun bir nükleer ittifak olduğuna dair söylemler de geldi. Anlayacağınız bu tartışmayı başlatan biz değiliz." dedi