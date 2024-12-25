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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En çok kazandıran sektörler - İş-Yaşam Haberleri

        En çok kazandıran sektörler

        TÜİK'in yayımladığı 'Kazanç Yapısı İstatistikleri' ile sektörlere göre ortalama kazançlar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:11
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        1

        TÜİK, 2023 yılına dair Kazanç Yapısı İstatistikleri'ni açıkladı. Ekonomik faaliyet ayrımına göre 'yıllık ortalama brüt kazanç' verileri paylaşıldı. Buna göre en yüksek gelir elde eden sektörler ortaya çıktı. İşte kazançlarına göre sektörler:

        2

        1 - Finans ve sigorta faaliyetleri: 640 bin 739 TL

        3

        2 - Bilgi ve iletişim: 605 bin 317 TL

        4

        3 - Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor: 461 bin 514 TL

        5

        4 - Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı: 442 bin 935 TL

        6

        5 - İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri: 380 bin 554 TL

        7

        6 - Madencilik ve taş ocakcılığı: 376 bin 92 TL

        8

        7 - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri: 350 bin 17 TL

        9

        8 - Ulaştırma ve depolama: 339 bin 358 TL

        10

        9 - Eğitim: 339 bin 187 TL

        11

        10 - İmalat: 298 bin 564 TL

        12

        11 - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: 294 bin 425 TL

        13

        12 - İdari ve destek hizmet faaliyetleri: 253 bin 462 TL

        14

        13 - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı: 244 bin 221 TL

        15

        14 - İnşaat: 228 bin 307 TL

        16

        15 - Diğer hizmet faaliyetleri: 227 bin 284 TL

        17

        16 - Gayrimenkul faaliyetleri: 218 bin 815 TL

        18

        17 - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri: 213 bin 518 TL

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