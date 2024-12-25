En çok kazandıran sektörler
TÜİK'in yayımladığı 'Kazanç Yapısı İstatistikleri' ile sektörlere göre ortalama kazançlar ortaya çıktı
TÜİK, 2023 yılına dair Kazanç Yapısı İstatistikleri'ni açıkladı. Ekonomik faaliyet ayrımına göre 'yıllık ortalama brüt kazanç' verileri paylaşıldı. Buna göre en yüksek gelir elde eden sektörler ortaya çıktı. İşte kazançlarına göre sektörler:
1 - Finans ve sigorta faaliyetleri: 640 bin 739 TL
2 - Bilgi ve iletişim: 605 bin 317 TL
3 - Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor: 461 bin 514 TL
4 - Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı: 442 bin 935 TL
5 - İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri: 380 bin 554 TL
6 - Madencilik ve taş ocakcılığı: 376 bin 92 TL
7 - Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri: 350 bin 17 TL
8 - Ulaştırma ve depolama: 339 bin 358 TL
9 - Eğitim: 339 bin 187 TL
10 - İmalat: 298 bin 564 TL
11 - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: 294 bin 425 TL
12 - İdari ve destek hizmet faaliyetleri: 253 bin 462 TL
13 - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı: 244 bin 221 TL
14 - İnşaat: 228 bin 307 TL