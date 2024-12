Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç: Fiyatlarda ani bir artış olması için sebep yok Kırmızı et üreticileri ve kasaplar, yılbaşında ürün fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmediğini, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu konuda tedbir aldığını bildirdi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok" dedi. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de, şu an kuzu etinde mevsimsel nedenlerle darlık yaşandığını belirterek, bu durumun geçici olduğunun altını çizdi

