Metrobüs durakları ve isimleri… Metrobüs, Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da hizmet veren bir ulaşım ağıdır. Sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT’de olan metrobüs ağı, toplamda 52 kilometre uzunluktan ve 44 duraktan oluşmaktadır. Avrupa Yakası’nın bir ucundan Anadolu Yakası’nın bir ucuna metrobüs durakları vasıtası ile gidebilmek mümkündür. Şehir genelinde en çok tercih edilen ve kullanılan ulaşım ağı olması nedeniyle, metrobüs seferleri arasında günün 24 saati hizmet veren son durak kalkış/varışlı toplam 6 hat bulunmaktadır. Metrobüs araçlarının ön tabelalarında, otobüslerde kullanılan hat numarası (34-34A-34AS-34B-34BZ-34C-34G-34Z) yerine; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönlerine giden aracın gideceği son istasyon yazılmaktadır. METROBÜS HAT İSİMLERİ NELER? Metrobüs durakları toplamda 44 istasyondan oluşmaktadır. Toplamda 10 adet metrobüs hattı bulunurken metrobüs hatları isimleri şu şekildedir; 34 (Avcılar - Zincirlikuyu)

34A (Cevizlibağ - Söğütlüçeşme)

34AS (Avcılar - Söğütlüçeşme)

34B (Beylikdüzü - Avcılar)

34BZ (Beylikdüzü - Zincirlikuyu)

34C (Beylikdüzü - Cevizlibağ)

34G (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme)

34T (Avcılar - Topkapı)

34Z (Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme)

34U (Uzunçayır - Zincirlikuyu)

İSTANBUL METROBÜS DURAKLARI HARİTASI (İNTERAKTİF) Metrobüs durakları toplamda 44 istasyondan oluştuğundan ve İstanbul'un birçok yerine gittiğinden dolayı bu durakları hatırlamak zor olabilmektedir. Özellikle ilk kez bu ulaşım ağını kullanacak olanlar veya nerede ineceğini tam olarak bilmeyenler, metrobüs durakları isimleri ile ilgili sık sık araştırma yapmaktadır. Aşağıda yer alan interaktif metrobüs durakları haritası ile metrobüs istasyonları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. METROBÜS İSTASYONLARI HARİTASI (BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.)

METROBÜS DURAKLARI NELERDİR? Anadolu Yakası’nda 7, Avrupa Yakası’nda ise 37 adet olmak üzere toplamda 44 metrobüs durağı vardır. Metrobüs durak isimleri şu şekildedir; Avrupa Yakası Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP)

Beykent

Cumhuriyet Mahallesi

Beylikdüzü Belediye

Beylikdüzü

Güzelyurt

Haramidere

Haramidere Sanayi

Saadetdere Mahallesi

Mustafa Kemalpaşa

Cihangir – Üniversite Mahallesi

Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

Şükrübey

Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

Küçükçekmece

Cennet Mahallesi

Florya

Beşyol

Sefaköy

Yenibosna

Şirinevler (Ataköy)

Bahçelievler

İncirli – Ömür (Bakırköy)

Zeytinburnu

Merter

Cevizlibağ

Topkapı

Bayrampaşa – Maltepe

Edirnekapı

Ayvansaray – Eyüpsultan

Halıcıoğlu

Okmeydanı

Darülaceze – PERPA

Okmeydanı Hastane

Çağlayan (Adliye)

Mecidiyeköy

Zincirlikuyu Anadolu Yakası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Burhaniye

Altunizade

Acıbadem

Uzunçayır

Fikirtepe

Söğütlüçeşme (Kadıköy)

METROBÜS AKTARMA İSTASYONLARI Metrobüsten İstanbul metrosu'na, Marmaray'a ve tramvaya aktarma yapma imkânı bulunmaktadır. Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece istasyonlarından Marmaray'a; Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna istasyonlarından İstanbul metrosu'na; Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu istasyonlarından İstanbul tramvayı'na aktarma imkânı vardır. Detaylı olarak metrobüs aktarma durakları (istasyonları) şu şekildedir; Metrobüs - M1 Metro Aktarma Durakları Metrobüsten M1 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Merter Metrobüs Durağı

Zeytinburnu Metrobüs Durağı

İncirli Metrobüs Durağı

Bahçelievler Metrobüs Durağı

Şirinevler Metrobüs Durağı

Yenibosna Metrobüs Durağı Metrobüs - M2 Metro Aktarma Durakları Metrobüsten M2 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı Metrobüs - M4 Metro Aktarma Durakları Metrobüsten M4 metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı Metrobüs - M5 Metro Aktarma Durakları Metrobüsten M5 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Altunizade Metrobüs Durağı Metrobüs - M7 Metro Aktarma Durakları Metrobüsten M7 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Metrobüs - T1 Tramvay Aktarma Durakları Metrobüsten T1 Tramvay Hattı’na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Zeytinburnu Metrobüs Durağı

Cevizlibağ Metrobüs Durağı

Topkapı Metrobüs Durağı Metrobüs - T4 Tramvay Aktarma Durakları Metrobüsten T4 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Edirnekapı Metrobüs Durağı

Topkapı Metrobüs Durağı Metrobüs - T5 Tramvay Aktarma Durakları Metrobüsten T5 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 650-700 mt)

Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 700-750 mt) Metrobüs - Marmaray (YHT) Aktarma Durakları Metrobüsten Marmaray'a geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz; Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)

Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)

METROBÜS HATTI GÜZERGAHI 34 Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları İlk metrobüs hattı olarak da bilinen 34 hattı, Avcılar- Zincirlikuyu arasında seferlerine devam etmektedir. Toplamda 26 istasyonda durarak seferini sonlandırır. Avcılar Zincirlikuyu metrobüs hattı geçtiği durakları şu şekilde; Avcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah.- Florya - Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy – Zincirlikuyu 34A Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ durakları arasında faaliyet gösteren 34A metrobüs hattı, çoğunlukla Anadolu tarafında yaşayan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. 34A hattı içerisinde toplam 19 durak bulunur, bunlar şu şekildedir: Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu – 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme 34AS Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları Avcılar Söğütlüçeşme durakları arasında çalışan 34AS metrobüs hattı, BZ hattının ardından en çok kullanılan ikinci metrobüs hattı olarak bilinmektedir. Avcılar İstanbul Üniversitesi durağından başlayan AS hattı, Söğütlüçeşme durağında sona erer. Uzunluğu toplamda 63 kilometredir ve 33 adet duraktan geçer. Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü - Şükrübey - Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri - Küçükçekmece - Cennet Mahallesi - Florya - Beşyol - Sefaköy - Yenibosna - Şirinevler (Ataköy) - Bahçelievler - İncirli – Ömür (Bakırköy) - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa – Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray – Eyüpsultan - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze – PERPA - Okmeydanı Hastane - Çağlayan (Adliye) - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe - Söğütlüçeşme (Kadıköy)

34B Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları Metrobüs gece seferlerinde faaliyet gösteren 34B hattı, 02.00-05.00 saatleri arasında çalışır. 34B metrobüs hattında toplamda 12 durak vardır. Durak sayısı en az metrobüs hattı olmakla beraber geçtiği durakları şöyledir: Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) - Beykent - Cumhuriyet Mahallesi - Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt - Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mahallesi - Mustafa Kemalpaşa - Cihangir – Üniversite Mahallesi - Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü 34BZ Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları 34BZ metrobüs hattı, Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) Söğütlüçeşme arasında faaliyet göstermektedir. Toplamda 37 duraktan geçer ve en çok kullanılan metrobüs hattı olarak bilir. 34BZ güzergahı ve durakları şu şekildedir; Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy – Zincirlikuyu 34C Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları 34C metrobüs hattı, Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) Cevizlibağ arasında faaliyet göstermektedir. Avrupa Yakası'nda hizmet veren hat, toplamda 26 duraktan geçer. Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) – Beykent - Cumhuriyet Mahallesi - Beylikdüzü Belediye – Beylikdüzü – Güzelyurt – Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mahallesi - Mustafa Kemalpaşa – Cihangir – Üniversite Mahallesi - Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü – Şükrübey - Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri – Küçükçekmece - Cennet Mahallesi – Florya – Beşyol – Sefaköy – Yenibosna - Şirinevler (Ataköy) – Bahçelievler - İncirli – Ömür (Bakırköy) – Zeytinburnu – Merter – Cevizlibağ 34G Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları 34G metrobüs hattı, Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP) Söğütlüçeşme arasında faaliyet göstermektedir. Her iki yakada da hizmet veren bu hat, toplamda 44 duraktan geçer. Her gün gece 01:00 – 05:00 saatleri arasında (ortalama 25 dk. aralıklarla) hizmet vermektedir. Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe –Söğütlüçeşme

34T Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları 34T metrobüs hattı, Avcılar (İÜ Merkez Üniversite Kampüsü) Cevizlibağ arasında faaliyet göstermektedir. Avrupa Yakası'nda hizmet veren bu hat, toplamda 15 duraktan geçer. Avcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya - Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter – Cevizlibağ 34Z Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları 34Z metrobüs hattı, Zincirlikuyu Söğütlüçeşme arasında faaliyet göstermektedir. Her iki yakada da hizmet veren bu hat, toplamda 8 duraktan geçer. Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe –Söğütlüçeşme 34U Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Durakları 34U metrobüs hattı, Zincirlikuyu Uzunçayır arasında faaliyet göstermektedir. Her iki yakada da hizmet veren bu hat, toplamda 6 duraktan geçer. Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem – Uzunçayır METROBÜS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? Avcılar - Zincirlikuyu arası hat uzunluğu 30 km'dir ve tek yön sefer süresi 60 dakika sürmektedir.

Avcılar - Söğütlüçeşme arası hat uzunluğu 42 km'dir ve tek yön sefer süresi 80 dakika sürmektedir.

Beylikdüzü - Zincirlikuyu arası hat uzunluğu 40 km'dir ve tek yön sefer süresi 80 dakika sürmektedir.

Beylikdüzü - Cevizlibağ arası hat uzunluğu 29 km'dir ve tek yön sefer süresi 60 dakika sürmektedir.

Beylikdüzü - Söğütlüçeşme arası hat uzunluğu 40 km'dir ve tek yön sefer süresi 100 dakika sürmektedir.

Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme arası hat uzunluğu 40 km'dir ve tek yön sefer süresi 100 dakika sürmektedir.