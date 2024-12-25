Osimhen'de takas iddiası!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılıları Süper Lig ve Avrupa'da sırtlarken, Nijeryalı yıldızla ilgili transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
İngiliz basını, 26 yaşındaki santrforun transferi konusunda Napoli ile Manchester United'ın temasa başladığını yazdı.
TBR Football'un haberine göre; Napoli, yıldız futbolcuyu takas karşılığında Manchester United'a transfer etme fırsatı sundu.
Manchester United Futbol Departmanı'nın da Jason Wilcox önderliğinde bu seçeneği değerlendirdiği ifade edildi.
Osimhen'in bonservisi için 60 milyon Sterlin'den fazla bir meblağ ödemeye yanaşmayan İngiliz kulübünün, takasla transferi noktalamak istediği belirtildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın Osimhen karşılığında Marcus Rashford, Rasmus Hojlund veya Joshua Zirkzee'den birini Napoli'ye teklif edebileceğine yer verildi.
Osimhen daha önce yaptığı açıklamalarda, sezonu Galatasaray'da noktalamak istediğini dile getirmişti.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maçta 12 gol atıp, 5 asist yaparak 17 gole doğrudan katkıda bulundu.
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı golcünün, Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.