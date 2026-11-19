İngiliz aktör Daniel Craig, Eylül 2021 tarihinde vizyona giren serinin 25'inci filmi 'No Time to Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) ile artık James Bond'luktan emekli olduğunu duyurmuştu.

O günden beri yeni 007'nin kim olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde filmin yapımcısı Amazon Stüdyoları rol için uzun süredir devam spekülasyonlara son noktayı koydu ve yeni 007 için Robert Pattinson'ın seçildiğini açıkladı.

Bir dönem kendisi de efsane karaktere hayat veren Pierce Brosnan, Robert Pattinson’a destek verdi. Pattinson'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, başarılar diledi.

Pierce Brosnan

Brosnan, "Sevgili Robert, Bond dünyasına hoş geldin. Muhteşem olacaksın. Harika işlere imza atmanı ve her geçen gün daha da başarılı olmanı izlemek büyük bir keyifti. Bu yolculuğun tadını çıkar. Sevgilerimle" dedi.

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Pierce Brosnan, Robert Pattinson'ın Bond rolü için seçildiği açıklanmadan önce Callum Turner'a destek verdiğini söylemişti.

Callum Turner

Callum Turner