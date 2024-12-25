Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Boscagli, Hermoso, Brown, Reguilon - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Boscagli, Hermoso, Brown, Reguilon

        Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi. Talisca transferinde mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için de harekete geçti. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, taraftarlarını yeniden umutlandırmak için harekete geçti.

        2

        Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi.

        3

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, son günlerde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile yoğun görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızın, devre arasında takıma katılması bekleniyor.

        4

        Fenerbahçe, savunma hattındaki eksiklikleri kapatmak için de önemli adımlar atıyor.

        5

        Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sezonu kapatması, Samet Akaydin’in ise performansının yetersiz bulunması, yönetimi yeni stoper arayışına yöneltti.

        6

        Bu kapsamda, PSV’den Fransız stoper Olivier Boscagli, Roma’dan Mario Hermoso ve Manchester United’dan Harry Maguire gündeme alındı.

        7

        Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Boscagli, Fenerbahçe’ye sıcak bakarken, Hermoso ve Maguire’nin de sarı-lacivertli formayı giymeye istekli olduğu öğrenildi.

        8

        Savunmanın sol tarafına da takviye planlayan Fenerbahçe, Gent forması giyen Archie Brown’u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

        9

        22 yaşındaki İngiliz oyuncu için daha önce de temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Gent’in 12 milyon Euro’luk bonservis talebini aşağı çekmeye çalışıyor.

        10

        Bir diğer seçenek ise Tottenham’da forma şansı bulamayan İspanyol sol bek Sergio Reguilon.

        11

        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Reguilon’u bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, oyuncunun ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle bu transferde avantajlı görünüyor.

        12

        Kadrosunu hem hücumda hem de savunmada güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini etkili bir şekilde değerlendirerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı