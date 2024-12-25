Fenerbahçe'de transfer harekatı: Talisca, Boscagli, Hermoso, Brown, Reguilon
Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi. Talisca transferinde mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için de harekete geçti. İşte detaylar...
Süper Lig’in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, taraftarlarını yeniden umutlandırmak için harekete geçti.
Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre, son günlerde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile yoğun görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızın, devre arasında takıma katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, savunma hattındaki eksiklikleri kapatmak için de önemli adımlar atıyor.
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sezonu kapatması, Samet Akaydin’in ise performansının yetersiz bulunması, yönetimi yeni stoper arayışına yöneltti.
Bu kapsamda, PSV’den Fransız stoper Olivier Boscagli, Roma’dan Mario Hermoso ve Manchester United’dan Harry Maguire gündeme alındı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Boscagli, Fenerbahçe’ye sıcak bakarken, Hermoso ve Maguire’nin de sarı-lacivertli formayı giymeye istekli olduğu öğrenildi.
Savunmanın sol tarafına da takviye planlayan Fenerbahçe, Gent forması giyen Archie Brown’u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
22 yaşındaki İngiliz oyuncu için daha önce de temaslarda bulunan sarı-lacivertliler, Gent’in 12 milyon Euro’luk bonservis talebini aşağı çekmeye çalışıyor.
Bir diğer seçenek ise Tottenham’da forma şansı bulamayan İspanyol sol bek Sergio Reguilon.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Reguilon’u bonservis bedeli ödemeden transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, oyuncunun ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle bu transferde avantajlı görünüyor.
Kadrosunu hem hücumda hem de savunmada güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini etkili bir şekilde değerlendirerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.