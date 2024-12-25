Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!

Balıkesir'de okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.