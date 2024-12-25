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        Haberler Gündem Güncel Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!

        Balıkesir'de okul servisi ile bir TIR çarpıştı. Feci kazada 26 kişi yaralandı. Yaralanan 8 öğrencinin durumunun ağır olduğu açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:30
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        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
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        Balıkesir'de okul servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

        BALIKESİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

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        #son dakika
        #Balıkesir
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